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КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Трубы из сшитого полиэтилена STOUT

Труба универсальная из сшитого полиэтилена PEX-a 16х2,2 Stout
Труба универсальная из сшитого полиэтилена PEX-a 16х2,2 Stout
76521
SPX-0001-001622
STOUT
133 руб.
Труба универсальная стабильная из сшитого полиэтилена PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2,6 Stout
Труба универсальная стабильная из сшитого полиэтилена PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2,6 Stout
76536
SPS-0001-001626
STOUT
299 руб.
Труба универсальная из сшитого полиэтилена PEX-a 20х2,8 Stout
Труба универсальная из сшитого полиэтилена PEX-a 20х2,8 Stout
76522
SPX-0001-002028
STOUT
199 руб.
Труба универсальная из сшитого полиэтилена PEX-a 25х3,5 Stout
Труба универсальная из сшитого полиэтилена PEX-a 25х3,5 Stout
76523
SPX-0001-002535
STOUT
309 руб.
Труба универсальная из сшитого полиэтилена PEX-a 32х4,4 Stout
Труба универсальная из сшитого полиэтилена PEX-a 32х4,4 Stout
76527
SPX-0001-003244
STOUT
502 руб.
Труба универсальная стабильная из сшитого полиэтилена PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2,9 Stout
Труба универсальная стабильная из сшитого полиэтилена PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2,9 Stout
76528
SPS-0001-002029
STOUT
377 руб.
Труба из сшитого полиэтилена PEX-a 16х2,0 Stout
Труба из сшитого полиэтилена PEX-a 16х2,0 Stout
76520
SPX-0002-001620
STOUT
90 руб.
Труба из сшитого полиэтилена PEX-a 20х2,0 Stout
Труба из сшитого полиэтилена PEX-a 20х2,0 Stout
76524
SPX-0002-002020
STOUT
148 руб.
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
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