Инженерная сантехника

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Компенсатор гидроудара 1/2" НР, 50 бар Far
80288
FA 2895 12
2 739 руб/шт
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Алюминиевый лист 1200х600
103331
list120-60
1 900 руб/шт
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Коллектор FAR 3821 3412TP распределительный 3/4" (ВР-НР) с 2 отводами 1/2" НР, плоское уплотнение
87546
FK 3821 3412TP
1 100 руб/шт
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Коллектор FAR 3822 3412TP распределительный 3/4" (ВР-НР) с 3 отводами 1/2" НР, плоское уплотнение
87477
FK 3822 3412TP
1 650 руб/шт
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Коллектор FAR 3824 3412TP распределительный 3/4" (ВР-НР) с 4 отводами 1/2" НР, плоское уплотнение
87478
FK 3824 3412TP
2 200 руб/шт
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Коллектор Far (FK 3821 134) 1 ВР(г) х 2 выхода 3/4 НР(ш) ЕК х 1 НР(ш) регулируeмый
87483
FK 3821 134
1 450 руб/шт
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Коллектор Far (FK 3822 134) 1 ВР(г) х 3 выхода 3/4 НР(ш) ЕК х 1 НР(ш) регулируeмый
87479
FK 3822 134
1 950 руб/шт
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Коллектор Far (FK 3824 134) 1 ВР(г) х 4 выхода 3/4 НР(ш) ЕК х 1 НР(ш) регулируeмый
87488
FK 3824 134
2 600 руб/шт
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-23%
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Труба универсальная REHAU RAUTITAN stabil 16x2,6 мм, 11301211100
90236
11301211100
260 руб/метр
199 руб/метр
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-23%
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Труба Rehau stabil 20x2,9 (11301311100)
76529
11301311100
375 руб/метр
287 руб/метр
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Труба Rehau stabil 25x3,7 (11301411050)
76530
11301411050
430 руб/метр
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Труба Rehau stabil 32x4,7, прямой отрезок (11301011005)
76538
11301011005
550 руб/метр
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Труба Rehau stabil 40x6,0, прямой отрезок (11301111005)
76551
11301111005
1 957 руб/метр
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Труба отопительная Rehau pink 16x2,2 Rautitan (11360421120)
76548
11360421120
135 руб/метр
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Труба отопительная Rehau pink 20x2,8 Rautitan (11360521120)
76525
11360521120
175 руб/метр
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Труба отопительная Rehau pink 25x3,5 Rehau (11360621050)
76535
11360621050
245 руб/метр
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Труба отопительная Rehau pink 32x4,4 Rehau (11360721050)
76545
11360721050
540 руб/метр
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Труба отопительная Rehau pink 40x5,5, прямой отрезок Rautitan (11360821006)
76544
11360821006
783 руб/метр
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Труба отопительная Rehau pink 50x6,9, прямой отрезок Rautitan (11360921006)
76549
11360921006
1 025 руб/метр
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Труба отопительная Rehau pink 63x8,7, прямой отрезок Rautitan (11361021006)
76550
11361021006
1 483 руб/метр
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Труба отопительная Rautherm S 17х2,0 Rehau (11361401120)
76552
11361401120
120 руб/метр
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Труба отопительная Rautherm S 20х2,0 Rehau (11361401120)
76534
11361601120
145 руб/метр
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Труба Rehau flex 16x2,2 (11303701100)
76532
11303701100
165 руб/метр
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Труба Rehau flex 20x2,8 (11303801100)
76531
11303801100
170 руб/метр
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Труба Rehau flex 25x3,5 (11303901050)
76533
11303901050
280 руб/метр
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Коллекторная группа Oventrop EV на 2 контура, для теплого пола с расходомерами Multidis (1405352)
87804
1405352
10 500 руб/шт
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Труба Rehau flex 32x4,4 (11304001050)
76542
11304001050
575 руб/метр
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Коллекторная группа Oventrop EV на 3 контура, для теплого пола с расходомерами Multidis (1405353)
87800
1405353
13 400 руб/шт
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Труба Rehau flex 40x5,5, прямой отрезок (11304101006)
76541
11304101006
937 руб/метр
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Коллекторная группа Oventrop EV на 4 контура, для теплого пола с расходомерами Multidis (1405354)
87794
1405354
15 900 руб/шт
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Труба Rehau flex 50x6,9, прямой отрезок (11304201006)
76546
11304201006
1 232 руб/метр
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Коллекторная группа Oventrop EV на 5 контуров, для теплого пола с расходомерами Multidis (1405355)
87795
1405355
18 900 руб/шт
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Труба Rehau flex 63x8,6, прямой отрезок (11304301006)
76547
11304301006
1 818 руб/метр
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Коллекторная группа Oventrop EV на 6 контуров, для теплого пола с расходомерами Multidis (1405356)
87815
1405356
21 600 руб/шт
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Коллекторная группа Oventrop EV на 7 контуров, для теплого пола с расходомерами Multidis (1405357)
87805
1405357
24 600 руб/шт
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Коллекторная группа Oventrop EV на 8 контуров, для теплого пола с расходомерами Multidis (1405358)
87816
1405358
27 200 руб/шт
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Коллекторная группа Oventrop EV на 9 контуров, для теплого пола с расходомерами Multidis (1405359)
87789
1405359
29 900 руб/шт
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Коллекторная группа REHAU HLV на 2 выхода (11102021001) 1"x3/4"ЕК из нержавеющей стали
87833
11102021001
5 900 руб/шт
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Коллекторная группа REHAU HLV на 3 выхода (11102041001) 1"x3/4"ЕК из нержавеющей стали
87852
11102041001
10 650 руб/шт
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Коллекторная группа REHAU HLV на 4 выхода (11102061001) 1"x3/4"ЕК из нержавеющей стали
87853
11102061001
7 900 руб/шт
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Коллекторная группа REHAU HLV на 5 выходов (11102071001) 1"x3/4"ЕК из нержавеющей стали
87854
11102071001
8 900 руб/шт
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Коллекторная группа REHAU HLV на 6 выходов (11102081001) 1"x3/4"ЕК из нержавеющей стали
87855
11102081001
9 900 руб/шт
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Коллекторная группа REHAU HLV на 7 выходов (11102091001) 1"x3/4"ЕК из нержавеющей стали
87856
11102091001
10 900 руб/шт
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Коллекторная группа REHAU HLV на 8 выходов (11102121001) 1"x3/4"ЕК из нержавеющей стали
87857
11102121001
12 500 руб/шт
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Коллекторная группа REHAU HLV на 9 выходов (11102141001) 1"x3/4"ЕК из нержавеющей стали
87834
11102141001
13 900 руб/шт
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Труба Rehau stabil 16 (Рехау - 11301211100)
76526
11301211100
199 руб/метр
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-40%
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Труба Rehau stabil PLATINUM 16,2х2,6 мм (11234021100)
76537
11234021100
300 руб/метр
179 руб/метр
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Труба Rehau stabil PLATINUM 20х2,9 мм (11234061100)
76543
11234061100
350 руб/метр
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Трубка Г-образная 16/250 Rehau (12662421001)
77864
12662421001
790 руб/шт
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Угольник настенный с внутренней резьбой 16-Rp 1/2, короткий RX+ Rehau (14563581001)
77850
14563581001
500 руб/шт
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Показано с 1 по 50 из 3408 (всего 69 страниц)
Лидеры продаж
Труба отопительная Rehau pink 16x2,2 Rautitan (11360421120)
76548
11360421120
135 руб/метр
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-23%
Труба универсальная REHAU RAUTITAN stabil 16x2,6 мм, 11301211100
90236
11301211100
260 руб/метр
199 руб/метр
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Труба отопительная Rehau pink 20x2,8 Rautitan (11360521120)
76525
11360521120
175 руб/метр
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Гильза монтажная PX 16 Rehau (11600011001)
77809
11600011001
68 руб/шт
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Труба гофрированная из полиэтилена 25 для труб диаметром 22, синяя бухта 50 м Stout
76658
SPG-0001-502520
18 руб/метр
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Труба гофрированная из полиэтилена 25 для труб диаметром 22, красная бухта 50 м Stout
76663
SPG-0002-502520
18 руб/метр
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Труба гофрированная из полиэтилена 20 для труб диаметром 18, красная бухта 50 м Stout
76656
SPG-0002-502016
15 руб/метр
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Труба гофрированная из полиэтилена 20 для труб диаметром 18, синяя бухта 50 м Stout
76660
SPG-0001-502016
15 руб/метр
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